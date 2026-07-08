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Спорт

Ирина Черезова: Псковские всадники уверенно чувствуют себя на всероссийских соревнованиях

Псковская область уверенно чувствует себя на всероссийских соревнованиях. Спортсмены показывают высокие результаты и занимают призовые места, рассказала директор конного клуба «Возрождение» Ирина Черезова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 июля.

Фото: ПАИ

«На недавних соревнованиях в Луге воспитанники конного клуба «Возрождение» заняли все призовые места. Дети, занимающиеся конным спортом, могут принять участие в соревнованиях в Москве и Санкт-Петербурге. Бывали случаи, когда спортсмены сразу с дороги выступали на соревнованиях, потому что задерживались коневозы, и всё равно побеждали. Это всё зависит от подготовки и характера ребёнка, от того, насколько он собран», – отметила Ирина Черезова.

Она подчеркнула, что победа рождается внутри. «Я всегда говорю детям: если выехали на боевое поле, вы должны быть борцом. Если вы выехали просто побегать, по сторонам посмотреть, то, конечно, у вас ничего не получится. Стержень должен быть внутренний у спортсмена», – заявила гостья эфира.

При этом клуб бережно относится к новичкам: для начала им предлагают спокойных лошадей, чтобы не отбить желание и не спугнуть человека. И только когда всадник чувствует уверенность и готовность двигаться дальше, вместе с тренером подбирается его идеальная пара «человек – лошадь».

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