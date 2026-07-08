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Общество

Основные факторы падения уровня тестостерона у мужчин назвали врачи

Специалисты обозначили основные причины падения уровня тестостерона у мужчин и рассказали, как правильно подходить к диагностике и коррекции гормонального фона.

Как пояснила врач‑эксперт лаборатории Ольга Уланкина, одного анализа крови недостаточно для постановки диагноза: результаты необходимо оценивать в комплексе с жалобами пациента, его возрастом и другими показателями. Поскольку гормон имеет суточные колебания, кровь рекомендуется сдавать до 10–11 часов утра.

«Назначать тестостерон только из‑за усталости, снижения работоспособности или «низкого» результата одного анализа без полноценного обследования неправильно. Это может не только не решить проблему, но и отсрочить диагностику истинной причины недомогания», – подчеркнула врач в интервью «Известиям».

Среди главных факторов снижения уровня гормона медики выделяют рост распространённости ожирения и сахарного диабета. Дело в том, что жировая ткань преобразует тестостерон в эстрогены, нарушая работу гормональной системы. Нередко нормализовать уровень гормона удаётся без медикаментов – за счёт снижения веса, налаживания режима сна и регулярной физической активности.

Сидячий образ жизни также негативно влияет на мужское здоровье: длительная неподвижность провоцирует венозный застой в малом тазу и перегрев мошонки. Однако более серьёзным фактором врачи считают системное воздействие гиподинамии, которая ведёт к набору веса и метаболическим нарушениям.

Врач‑уролог Фёдор Дериш предупредил о рисках бесконтрольного приёма гормональных препаратов, особенно при планировании детей. По его словам, внешний тестостерон подавляет собственную выработку гормонов и может привести к исчезновению сперматозоидов. В таких случаях для сохранения функции яичек может применяться хорионический гонадотропин.

Дериш также разъяснил распространённое заблуждение о связи тестостерона и фертильности. «Прямой доказанной причинно‑следственной связи «упал тестостерон, поэтому упала фертильность» нет. За выработку сперматозоидов отвечает не тот тестостерон, что циркулирует в крови, а внутрияичковый – его концентрация в десятки раз выше сывороточной», – цитирует издание.

Кроме того, на гормональный баланс существенно влияет психоэмоциональное состояние. Хронический стресс провоцирует выброс кортизола – антагониста мужских половых гормонов, который блокирует естественный синтез тестостерона. Поскольку основная выработка гормона происходит во время глубоких фаз сна, регулярные недосыпы становятся критическим фактором снижения гормонального фона.

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