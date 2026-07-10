В Пскове 15% компаний готовы трудоустраивать несовершеннолетних

09:09, 10 июля 2026, ПАИ

Чаще всего этим летом подросткам в Пскове предлагают работу курьерами, продавцами и промоутерами. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob, опросившие представителей предприятий и организаций города.

Согласно исследованию, 15% компаний готовы принимать несовершеннолетних: 5% работодателей нанимают подростков на работу, еще 10% предлагают им стажировку.

Чаще такую возможность предоставляет крупный и средний бизнес. Среди компаний с численностью более 100 сотрудников несовершеннолетних принимает на работу или стажировку 21% работодателей, тогда как среди предприятий малого бизнеса этот показатель составляет 9%.

По данным рынка труда за июнь, школьникам чаще всего предлагают вакансии курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников предприятий общественного питания. При этом сами подростки чаще всего ищут работу в качестве работников торгового зала, сборщиков заказов, официантов, курьеров, промоутеров и разнорабочих.

Эксперты отмечают, что современные школьники начинают работать раньше. Этому способствуют более гибкое законодательство в сфере занятости несовершеннолетних, а также разнообразие форматов и графиков работы, которые сегодня предлагают работодатели.