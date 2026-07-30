Бойцовая собака более часа не пускала жителей многоэтажки в подъезд

14:00, 30 июля 2026, ПАИ

В Курске бойцовая собака больше часа не пускала жильцов многоэтажки в подъезд и обратно, периодически атакуя прохожих. Об этом пишет региональное информационное агентство «Курск».

Инцидент произошёл у дома № 2/23 на улице Малышева. В результате пострадал мужчина.

Обнаружив на животном ошейник, правоохранители начали поиск владельца – вскоре выяснилось, что пёс бойцовой породы принадлежит местной жительнице. Женщину нашли и доставили к дому; её появление успокоило питомца, и она увела его домой, объяснив, что животное сорвалось с поводка во время прогулки.

Полиция задокументировала инцидент, материалы передадут в городскую администрацию для решения вопроса о привлечении владелицы к административной ответственности.