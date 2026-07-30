Переселенцы из Италии назвали любимый район Пскова

16:33, 30 июля 2026, ПАИ

Из всех районов Пскова больше всего переселенцам из Италии Ирине и Андреа Феррари понравилось Завеличье. Об этом они рассказали в эфире программы «Дома хорошо!» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Мы пришли к единому мнению, что нам очень нравится Завеличье как район, мы его выбрали с первого дня», – отметила гостья эфира.

Ирина Феррари рассказала, что ещё при переезде из Италии они онлайн арендовали апартаменты на Завеличье. «Мы поняли, что не ошиблись в этом районе, он нам очень нравится. Рядом с центром, много новостроек, шикарные жилые комплексы. Таких не строили там, где мы жили», – сказала она и добавила, что бросается в глаза развитая инфраструктура – для детей и молодёжи. Есть как образовательные учреждения, так и места для досуга.

Ранее переселенцы из Италии назвали главное преимущество жизни в России, а также сравнили Псков с Феррарой.