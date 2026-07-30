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Общество

Переселенцы из Италии сравнили Псков с Феррарой

Семья Феррари переехала из итальянской Феррары в Псков. О причинах переезда Ирина и Андреа Феррари рассказали в эфире программы «Дома хорошо!» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Ирина Феррари. Фото здесь и далее: ПАИ

Ирина Феррари сообщила, что решение о переезде было принято после просмотра видеоролика о Пскове. По её словам, город произвёл на неё впечатление с первого знакомства. Позже она показала фотографии Пскова мужу. Он заметил, что город похож на Феррару. «Действительно похожи – это старинная история, и там тоже замок на воде. Богатая история», – сказала Ирина Феррари.

Андреа Феррари

До переезда Ирина Феррари не была в России около десяти лет. Она отметила высокие темпы развития страны и удивилась произошедшим изменениям. Андреа Феррари в свою очередь добавил, что Псков олицетворяет чистоту и порядок, а жизнь в России, по его мнению, превосходит европейские стандарты.

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