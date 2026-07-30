Переселенцы из Италии сравнили Псков с Феррарой

16:13, 30 июля 2026, ПАИ

Семья Феррари переехала из итальянской Феррары в Псков. О причинах переезда Ирина и Андреа Феррари рассказали в эфире программы «Дома хорошо!» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Ирина Феррари сообщила, что решение о переезде было принято после просмотра видеоролика о Пскове. По её словам, город произвёл на неё впечатление с первого знакомства. Позже она показала фотографии Пскова мужу. Он заметил, что город похож на Феррару. «Действительно похожи – это старинная история, и там тоже замок на воде. Богатая история», – сказала Ирина Феррари.

До переезда Ирина Феррари не была в России около десяти лет. Она отметила высокие темпы развития страны и удивилась произошедшим изменениям. Андреа Феррари в свою очередь добавил, что Псков олицетворяет чистоту и порядок, а жизнь в России, по его мнению, превосходит европейские стандарты.