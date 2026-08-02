День Воздушно-десантных войск празднуют в России

09:09, 02 августа 2026, ПАИ

День Воздушно-десантных войск традиционно празднуют в России сегодня, 2 августа. Праздничная дата была установлена указом президента РФ от 31 мая 2006 года в знак признания заслуг в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства, сообщает портал calend.ru.

Воздушно-десантные войска называют крылатой пехотой, голубыми беретами. Бойцы живут по принципу «никто, кроме нас!», и сегодня более миллиона россиян, носивших голубые береты и проходящих службу в воздушно-десантных войсках в настоящее время, отметят свой праздник.

История воздушно-десантных войск берёт начало 2 августа 1930 года. Тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей. Были отмечены возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.

Одной из самых тяжёлых потерь в истории ВДВ стала гибель 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии в марте 2000 года. Подразделение предотвратило прорыв 2,5 тысячи боевиков, уничтожив свыше 700 бандитов. В ходе боя погибло 84 военнослужащих, ещё четверо бойцов получили ранения различных степеней тяжести.