Трёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области
Водителей в нетрезвом виде, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, выявили сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Так, вечером 1 августа у дома на улице Романенко в Опочке инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2114. Выяснилось, что машиной управлял пьяный 31-летний мужчина.
Также вечером 1 августа по трассе М-9 «Балтия» в Новосокольническом районе на машине «Рено» ехал нетрезвый 30-летний житель Новосокольников.
А 2 августа в Пскове на Крестовском шоссе полицейские остановили для проверки автомобиль «Форд». За рулём иномарки находился пьяный 33-летний житель Псковского района.
Транспорт изъяли, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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