Более 30 нетрезвых водителей поймали в Псковской области за неделю

11:42, 03 августа 2026, ПАИ

34 нетрезвых водителя выявили сотрудники Госавтоинспекции Псковской области за прошедшую неделю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Среди задержанных – четыре водителя, которые повторно управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Также за прошедшую неделю зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 47 человек получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет.

Всего с 27 июля по 2 августа сотрудники Госавтоинспекции региона пресекли 1 040 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.