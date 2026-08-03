Более 30 нетрезвых водителей поймали в Псковской области за неделю
34 нетрезвых водителя выявили сотрудники Госавтоинспекции Псковской области за прошедшую неделю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Среди задержанных – четыре водителя, которые повторно управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Также за прошедшую неделю зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 47 человек получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет.
Всего с 27 июля по 2 августа сотрудники Госавтоинспекции региона пресекли 1 040 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
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