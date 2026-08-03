Молодые лейтенанты приступили к службе в псковском МЧС

18:33, 03 августа 2026, ПАИ

На службу в ГУ МЧС России по Псковской области поступили выпускники Санкт‑Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Новоиспечённых сотрудников поприветствовал начальник главного управления Сергей Лаврухин. В рамках адаптационной программы для лейтенантов организовали комплекс ознакомительных мероприятий. В частности, для них провели экскурсию по зданию главного управления, в ходе которой председатель молодёжного совета ознакомил их с ключевыми подразделениями и особенностями повседневной работы ведомства.

Отдельное внимание было уделено историко‑профессиональной составляющей: лейтенанты посетили Псковский кремль и пожарно‑техническую выставку. Здесь они изучили историю пожарно‑спасательного дела на территории региона, ознакомились с традициями службы и основными достижениями спасателей и пожарных Псковской области.

Пополнение кадрового состава молодыми специалистами способствует укреплению оперативного потенциала ведомства и повышению уровня безопасности региона, отметили в пресс-службе ведомства.