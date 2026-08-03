Более 40 млн рублей направили на соцвыплаты в Псковской области

23:08, 03 августа 2026, ПАИ

Министерство социальной защиты Псковской области перечислило средства в центр социальных выплат. Деньги пойдут на несколько мер поддержки, сообщили ПАИ в профильном министерстве.

Так, федеральные льготники получат ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг. Дети из многодетных семей смогут компенсировать стоимость обучения в колледжах и вузах. Кроме того, молодые семьи при рождении третьего или последующего ребёнка смогут получить единовременную выплату – 600 тысяч рублей.

Сейчас средства зачисляют на счета граждан.