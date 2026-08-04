Мошенники подделали аккаунт главы Пыталовского округа

12:30, 04 августа 2026, ПАИ

Мошенники создали поддельный аккаунт главы Пыталовского округа, главы ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Веры Кондратьевой. Об этом она сообщила в своем канале в мессенджере МАХ.

«Сегодня якобы от моего имени в MAX шла рассылка сообщений непонятного содержания. Возможно, ещё идёт», – предупредила она.

Глава округа призвала жителей не поддаваться на провокации, не отвечать на странные вопросы. Также она рекомендует сразу заблокировать подозрительный аккаунт.

«Благодарю всех, кто сегодня оперативно отреагировал на сообщения от «моего» имени и лично позвонил мне. Будьте внимательны!» – заключила Вера Кондратьева.