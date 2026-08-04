Гражданина Молдавии отправили под стражу за незаконный переход границы в Псковской области

13:49, 04 августа 2026, ПАИ

Себежский районный суд заключил под стражу гражданина Молдавии, подозреваемого в незаконном пересечении государственной границы России. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, 29 июля иностранец пешком пересёк границу в обход установленных пунктов пропуска без соответствующего разрешения. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ.

Суд удовлетворил ходатайство дознавателя погрануправления ФСБ России по Псковской области и арестовал мужчину до 9 августа. В случае предъявления обвинения в этот срок он может оставаться под стражей до 28 августа включительно.