Более миллиона рублей лишились жители юга Псковской области из-за мошенников

13:59, 04 августа 2026, ПАИ

Несколько жителей Великих Лук, Невеля и Куньи стали жертвами мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные злоумышленники под видом сотрудников различных организаций звонили жительницам региона. Махинаторы настоятельно рекомендовали своим собеседницам для избежания серьёзных финансовых потерь незамедлительно перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали.

В итоге потерпевшие лишились более миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.