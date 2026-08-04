Врач-терапевт из Дедовичского района рассказал о работе после возвращения в родной регион

17:52, 04 августа 2026, ПАИ

Врач-терапевт Павел Лукин уже почти четыре года работает в дедовичском филиале Порховской межрайонной больницы. Специалист – уроженец Дедовичского района, выпускник Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова. Он вернулся на малую родину и сейчас ведёт амбулаторный приём жителей района и соседних территорий, сообщил он корреспонденту ПАИ.

«Работать здесь хорошо. Объединение организаций здравоохранения между пятью районами улучшило доступность и качество медицинской помощи. Надеемся, что впереди будет только лучше», – отметил Павел Лукин.

Среди факторов выбора работы он назвал федеральные и региональные меры поддержки. «Мы, как врачи первичного звена сельской местности, получаем федеральные выплаты ежемесячно, поэтому качество и размер оплаты труда, конечно, достаточный», – добавил молодой врач.

Напомним, 4 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в Дедовичский округ посетил женскую консультацию дедовичского филиала Порховской межрайонной больницы. Консультация открыта в 2025 году в рамках национального проекта «Семья». Подробнее читайте здесь.