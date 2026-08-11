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Общество

Принять участие в голосовании на конкурсе «Народный участковый – 2026» приглашают псковичей

Всероссийский конкурс «Народный участковый», который проводит МВД России, стартовал сегодня, 11 августа. Жителей Псковской области приглашают стать участниками голосования, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Победители каждого этапа конкурса определятся большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования.

Проект «Народный участковый» – пример открытого партнёрского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий, отметили в пресс-службе полиции.

Конкурс традиционно проходит в три этапа. Первый этап проходил в каждом регионе на районном уровне. Для того чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном сайте УМВД России по Псковской области размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие во втором этапе конкурса.

Участники голосования могут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. Соответственно, населению предоставлена возможность выбрать победителя первого этапа конкурса в каждом территориальном органе МВД России на районном уровне.

Онлайн-голосование населения на втором этапе конкурса пройдёт 7–16 сентября текущего года. По его окончании будет определен победитель регионального этапа.

Призёры третьего, заключительного этапа определятся по результатам испытаний служебной, огневой и физической подготовки.

Торжественная церемония награждения традиционно состоится в Министерстве внутренних дел Российской Федерации накануне Дня участкового уполномоченного полиции.

Ранее сообщалось, что к участию в III Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики «Шум» приглашают молодых медиаспециалистов из Псковской области.

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