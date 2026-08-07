Молодых медиаспециалистов из Псковской области приглашают к участию во Всероссийской премии «Шум»

14:20, 07 августа 2026, ПАИ

К участию в III Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики «Шум» приглашают молодых медиаспециалистов из Псковской области. Приём заявок продолжается до 17 августа, сообщили ПАИ организаторы.

Премия является флагманским проектом центра развития молодёжных медиа «Шум» Росмолодёжи и направлена на поощрение талантливых молодых медиаспециалистов, журналистов, блогеров и авторов социально значимого контента со всей России.

За два предыдущих сезона на премию было подано более 25 тысяч заявок от участников из всех регионов страны. Общий призовой фонд составил 23 миллиона рублей. Третий сезон стартовал 27 мая, заявочная кампания продлится до 17 августа на официальном сайте premiyashum.ru.

В этом году премия включает десять основных номинаций и одну специальную. В рамках неё определят самый медиаактивный регион России. Участники смогут представить медиапроекты, посвящённые семейным ценностям, здоровому образу жизни, героям СВО, единству народов России, экономическим достижениям страны, развитию городских и сельских территорий, студенчеству и другим общественно значимым темам.

Одним из ключевых нововведений третьего сезона стало расширение состава участников. Во всех номинациях премии смогут принять участие иностранные граждане. Кроме того, в номинации «Яркий старт» появилась специальная категория для участников в возрасте от 8 до 13 лет.

Премия реализуется в несколько этапов:

заявочная кампания – с 27 мая по 17 августа;

заочная экспертная оценка – с 5 по 20 сентября;

народное голосование (в соцсети «ВКонтакте») – с 26 сентября по 17 октября;

очный этап с презентацией проектов финалистами в Москве и торжественная церемония награждения победителей.

Работы оценит экспертный совет, в состав которого входят 70 представителей медиасферы и журналистики. Это корреспонденты, преподаватели профильных вузов, руководители информационных агентств и медиахолдингов. В III сезоне впервые проводится открытый конкурс по формированию экспертного совета.

Победители и призёры премии получат специальные призы от партнёров, включая стажировки, участие в спецпроектах, образовательные программы и иные формы профессиональной поддержки. Также предусмотрены денежные призы в размере 600 тысяч, 250 тысяч и 150 тысяч рублей (до вычета налогов) за первое, второе и третье места соответственно в каждой из основных номинаций.

В этом году премия проводит три тематических блог-тура – в Архангельскую область, Тверскую область и Удмуртию. По итогам конкурсного отбора более 60 молодых медиаспециалистов познакомятся с культурным, туристическим и промышленным потенциалом регионов России и создадут авторский медиаконтент.

Впервые в рамках премии сформирована стажёрская программа из числа участников образовательных программ центра «Шум», финалистов и победителей прошлых сезонов.

Напомним, что премия «Шум» реализуется АНО «Молодёжный центр «Шум» при поддержке Росмолодёжи и правительства Калининградской области в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».