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Общество

Обнаружена новая шпионская программа для Android

Пользователи Android более чем в 26 странах, включая Россию, стали жертвами новой шпионской программы DragonDoll. Вредоносное ПО маскируется под обычное обновление браузера Google Chrome, сообщили РБК в пресс-службе экспертного центра безопасности Positive Technologies.

Фото: ПАИ

Специалисты департамента Threat Intelligence впервые обнаружили DragonDoll весной, расследуя атаку на пользователей из Саудовской Аравии. За два месяца эксперты выявили около 150 образцов вредоносной программы. По данным Positive Technologies, после заражения злоумышленники могут получить практически полный контроль над устройством и похищать данные, в том числе переписку в мессенджерах.

Атака начинается с поддельного сайта, который визуально копирует официальную страницу Google Chrome. Пользователю предлагают установить якобы необходимое обновление браузера, однако после нажатия кнопки на смартфон загружается вредоносная программа. DragonDoll запрашивает разрешение на использование специальных возможностей Android, а затем в несколько этапов устанавливает финальный шпионский модуль. По данным экспертов, он дополнительно защищён от анализа, что затрудняет его исследование специалистами.

Ранее сообщалось, что чаще всего на удочку кибермошенников попадаются мужчины в возрасте 50 лет.

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