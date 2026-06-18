Полиция Пскова: Чаще всего на удочку кибермошенников попадаются мужчины в возрасте 50 лет

11:43, 18 июня 2026, ПАИ

Чаще всего на удочку кибермошенников попадаются мужчины в возрасте 50 лет, рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области капитан полиции Дмитрий Борников на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Они обычно активные пользователи соцсетей, но о безопасности вообще не заботятся. Как 15 лет назад придумали пароль для своего аккаунта, так и использую его везде: от соцсетей до доставки еды. Злоумышленники этим пользуются, подбирая ключ с помощью ботов и фишинговых ссылок», – пояснил спикер.

При этом, по словам оперуполномоченного, количество киберпреступлений в регионе идёт на спад. «Например, в 2024 году за пять месяцев зарегистрировано 604 киберпреступления, в 2025-м за тот же срок – 152, в 2026 году – 147. Люди стали осторожнее», – констатировал Дмитрий Борников.