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Общество

Центр здоровья в Великих Луках будет флагманским

Поликлинику № 1 - филиал Псковской областной клинической больницы посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего визита в Великие Луки 17 августа, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: «Великолукская правда. Новости»

В сентябре 2025 года на базе поликлиники появился Центр здоровья. Глава региона ознакомился с работой структурного подразделения. Его основная цель - работа с теми пациентами, у которых болезни ещё нет, но уже выявлены факторы риска.

«Центры здоровья в Пскове и Великих Луках будут флагманскими», - сказала на встрече министр здравоохранения региона Марина Гаращенко.

Кроме того, губернатор посетил процедурный кабинет, дневной стационар, пообщался с персоналом медучреждения.

Сегодня поликлиника № 1 оказывает амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь прикрепленному взрослому населению – около 70 тысяч человек. В штате: врачи педиатры участковые, врачи-терапевты участковые, врачи-специалисты, населению предлагается широкий перечень диагностических услуг, проводятся профилактические мероприятия.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников во время рабочего визита в Великие Луки посетил поликлинику № 2, где сообщил о планах по расширению площадей лечебного учреждения.

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