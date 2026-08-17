Михаил Ведерников оценил ход ремонта Кадетской школы в Великих Луках

16:09, 17 августа 2026, ПАИ

Ход капитального ремонта Кадетской школы оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки в Великие Луки 17 августа. О проводимых работах главе региона рассказал директор учреждения Ратмир Магарамов, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Капитальный ремонт школы начался в феврале 2026 года. Сейчас подрядная организация выполняет комплекс строительно-монтажных и отделочных работ. В здании проводят электромонтаж, устанавливают слаботочные сети и потолочные светильники, монтируют и подключают сантехническое оборудование. Также устанавливаются подвесные потолки типа «Армстронг», окрашиваются стены, выполняется облицовка плиткой в санузлах и устройство фартуков в кабинетах.

Кроме того, в школе устанавливают новые подоконники, оконные и дверные блоки, укладывают линолеум в учебных кабинетах.

Кадетская школа располагает 33 учебными кабинетами, библиотекой, медицинским кабинетом, пищеблоком и спортивным залом. В учреждении также есть борцовский зал, стрелковый тир, строевой плац и актовый зал. Особое место занимают Зал Воинской славы России, Зал России, музей и часовня Александра Невского.

Ранее в рамках рабочей поездки в Великие Луки 17 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил детский сад №5.