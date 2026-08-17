В Великих Луках после капремонта открылся обновлённый детский сад №5

15:51, 17 августа 2026, ПАИ

В рамках рабочей поездки в Великие Луки 17 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил детский сад №5. Экскурсию по обновлённому учреждению для главы региона и членов делегации провела заведующая Елена Галиченкова, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

По состоянию на 10 августа в детском саду числятся 88 воспитанников, при этом набор детей продолжается. Учреждение располагает 10 групповыми помещениями, двумя спортивными залами, изостудией, медицинским кабинетом и пищеблоком. Комбинированный детский сад проводит профилактические и оздоровительные мероприятия для детей с аллергопатологией, а также для воспитанников, не имеющих вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Во время капитального ремонта здесь заменили окна и двери, отремонтировали кровлю, инженерные сети, пищеблок и групповые помещения. Также обновили слаботочные системы, включая пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, установили на входе пандус и пополнили материально-техническую базу.

Дополнительные работы проводятся также на территории детского сада. На эти цели выделены средства из местного бюджета. Сейчас подрядчик устанавливает новые бордюры и укладывает новое асфальтовое покрытие вокруг учреждения.

Ранее губернатор в рамках рабочей поездки в Великие Луки совершил визит в великолукские поликлиники №1 и №2.