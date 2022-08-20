Михаил Ведерников: Фестиваль «Музыка на воде» – прекрасная возможность культурно отдохнуть и провести время с семьёй

16:48, 20 августа 2022, ПАИ

Фестиваль «Музыка на воде» – прекрасная возможность культурно отдохнуть и провести время с семьёй, считает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«19 и 20 августа в Пскове проходит одно из самых ярких и ожидаемых культурных событий – концерты «Музыка на воде», так полюбившиеся псковичам. Великолепная русская и зарубежная классика в исполнении Губернаторского симфонического оркестра и солистов ведущих музыкальных театров страны снова звучат на берегу Утиного пруда. «Музыка на воде» ежегодно собирает тысячи зрителей и множество восторженных отзывов. Это прекрасная возможность культурно отдохнуть и провести время с семьёй», – написал глава региона в своём Telegram-канале.

С фоторепортажем с первого дня фестиваля можно ознакомиться здесь.

Отметим, что сегодня, 20 августа, на втором концерте будут выступать лауреат российских и международных конкурсов, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Хромов и лауреат международных конкурсов, приглашённая солистка Государственной оперы Штутгарта Мария Айан. Концерт начнётся в 19:00.