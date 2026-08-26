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Общество

Гидрометцентр: Псковская область ощутила на себе всю мощь циклона «Приска»

При прохождении циклона «Приска», который двигался с юга на север, в Пскове был зафиксирован максимальный порыв ветра 22 метра в секунду. Об этом сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

  • Последствия непогоды в Пыталовском районе
    Фото: из канала Веры Кондратьевой
  • Последствия непогоды в Пыталовском районе
    Фото: из канала Веры Кондратьевой
  • Последствия непогоды в Пыталовском районе
    Фото: из канала Веры Кондратьевой
  • Последствия непогоды в Пыталовском районе
    Фото: из канала Веры Кондратьевой

Основной удар стихии пришёлся по странам Балтии, однако и Псковская область, по словам метеоролога, почувствовала на себе всю мощь циклона.

Тала Нещадимова отметила, что ветер усиливался как перед приближением циклона, так и в его тыловой части. Максимальный порыв ветра (22 м/с) был зафиксирован в Пскове. На остальной территории области усиление ветра прошло с меньшей интенсивностью.

Метеоролог обратила внимание, что это не аномальное явление – один-два раза в год подобные циклоны происходят. «Всегда один-два раза в год: либо зимой, либо летом. Можно вспомнить зимние снегопады с усилением ветра, которые тоже приводили к таким последствиям. То есть это абсолютно нормальное прохождение циклона через территорию Псковской области», – рассказала Тала Нещадимова.

Фото: канал главы Псковского округа Натальи Фёдоровой в МАХ

Она напомнила, что жители региона были предупреждены о приближении циклона за двое суток. Уже 21-го числа население получило предупреждение через РСЧС, уточнила начальник Псковского гидрометцентра. Согласно прогнозам, ожидались порывы ветра со скоростью до 18–23 метров в секунду, что эквивалентно шторму.

Стихия накрыла большинство районов Псковской области, оставив часть жителей без света. На данный момент аварийно-восстановительные работы в муниципалитетах продолжаются. «Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение более 80 % обесточенных из-за шторма потребителей.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8‑800‑220‑02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

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