Штормовой ветер ожидается в Псковской области 22 и 23 августа

13:19, 21 августа 2026, ПАИ

Штормовой ветер ожидается в Псковской области 22 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Порывы будут достигать 18–23 метров в секунду, что эквивалентно штормовому ветру. Стихия накроет большинство районов Псковской области вечером 22 августа и в течение суток 23 августа.

Ранее сообщалось, что 22 и 23 августа регион накроют ливневые дожди.