Штормовой ветер ожидается в Псковской области 22 и 23 августа
Штормовой ветер ожидается в Псковской области 22 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Порывы будут достигать 18–23 метров в секунду, что эквивалентно штормовому ветру. Стихия накроет большинство районов Псковской области вечером 22 августа и в течение суток 23 августа.
Ранее сообщалось, что 22 и 23 августа регион накроют ливневые дожди.
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