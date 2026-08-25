В Псковской области восстановлено электроснабжение более чем 80 % потребителей, обесточенных из-за шторма

20:11, 25 августа 2026, ПАИ

Специалисты продолжают работать до полной ликвидации последствий циклона с сильным порывистым ветром. «Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение более 80 % обесточенных из-за шторма потребителей в Псковской области, сообщается в канале компании в мессенджере MAX.

В Псковском филиале компании «Россети Северо-Запад» действует особый режим. Сейчас работает 128 бригад, в том числе 30 бригад из соседних регионов, привлечено 129 единиц техники.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Так, запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Ранее сообщалось, что в Новосокольническом районе Псковской области продолжаются круглосуточные работы по устранению последствий циклона – сильного ветра и ливней, нарушивших электроснабжение.