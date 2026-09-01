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Банты, букеты и первый звонок: в Пскове встретили новый учебный год

Сегодня в Псковской области прозвенели первые звонки, возвещая о начале нового учебного года. Торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, собрали учеников, родителей и педагогов на праздничных площадках. Атмосфера праздника чувствовалась в каждом школьном дворе: повсюду мелькали белые банты и огромные букеты цветов.

Одним из центров притяжения стала гимназия № 28 с изучением основ православной культуры города Пскова.

Напомним, что ранее гимназия располагалась на Красноармейской набережной, но теперь ученики занимаются в новом просторном здании на улице Киселёва, 4. Переезд стал возможен благодаря масштабному строительству, которое прошло во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Современное здание рассчитано на 525 мест.

Фотокорреспондент ПАИ Екатерина Иванова запечатлела моменты 1 Сентября в школе, чтобы сохранить память об этом светлом празднике.

Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 15:26, 01 сентября 2026, ПАИ
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