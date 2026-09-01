Михаил Ведерников – школьникам: Пусть учебный год принесёт каждому новые открытия

09:49, 01 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с обращением к школьникам региона по случаю Дня знаний. Пост опубликован в его канале в мессенджере MAX.

«1 сентября – особенный день. Для кого-то это возвращение в любимую школу, встреча с друзьями и учителями. А у пяти тысяч первоклассников сегодня начинается совершенно новая жизнь. Наша общая задача – дать детям как можно больше возможностей», – подчеркнул он.

По словам главы региона, в этом году в обновлённые отремонтированные школы пойдёт более двух тысяч детей. Благодаря президентскому нацпроекту «Молодёжь и дети» в 84 школах ученики будут пользоваться новым оборудованием. Также откроются десять кадетских классов и первый полимерный класс с углублённым изучением химии.

«Но какие бы возможности мы ни создавали, интерес к знаниям во многом начинается с людей, которые находятся рядом с ребёнком», – добавил Михаил Ведерников.

Он поблагодарил учителей за профессионализм, терпение и внимание к каждому ученику, а родителей, бабушек и дедушек – за поддержку.

«Пусть этот учебный год принесёт каждому новые знания и открытия. Уверен, у вас всё получится!» – заключил губернатор.