День знаний: торжественные линейки пройдут в школах Псковской области

07:51, 01 сентября 2026, ПАИ

Торжественные линейки пройдут в школах Псковской области сегодня, 1 Сентября. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, состоятся в большинстве образовательных учреждений региона.

Около шести тысяч школьников впервые сядут за парты в Псковской области в этом учебном году. Всего в России свыше 38 тысяч школ, 17 из которых построены с нуля, примут 17,5 миллиона школьников, как сообщил ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

Напомним, что этот праздник появился ещё в советское время. Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б). Во всех школах СССР начало учебных занятий установили с 1 сентября, пишет портал calend.ru.

Официально как «День знаний» 1 сентября было учреждено указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года.

1 сентября и сегодня – праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности и мужества. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.