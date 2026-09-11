Псковские росгвардейцы за неделю задержали более десяти нарушителей

16:07, 11 сентября 2026, ПАИ

Псковские росгвардейцы за неделю задержали более десяти нарушителей. Девять из них привлекли к ответственности за административные правонарушения, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

По данным ведомства, с 3 по 9 сентября наряды вневедомственной охраны 354 раза выезжали на охраняемые объекты региона по сигналу «Тревога». Ещё в двух случаях росгвардейцев направляли для поддержания правопорядка по заявкам дежурных частей территориальных органов внутренних дел.

Один из эпизодов произошёл в Великих Луках: там сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего мужчину, пытавшегося вынести неоплаченный товар из магазина. Наряд группы задержания сработал оперативно – нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве подчёркивают: вневедомственная охрана Росгвардии круглосуточно защищает имущество граждан и организаций. Быстрое реагирование на «Тревогу» и чёткая работа личного состава позволяют удерживать высокий уровень безопасности на охраняемых объектах. Сегодня под охраной подразделений находятся свыше 5 000 объектов жителей Псковской области и порядка 100 транспортных средств.