Петербургский театр «Пушкинская школа» представит 11 спектаклей в «Михайловском»

18:42, 11 сентября 2026, ПАИ

Через десять дней, 21 сентября, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоятся традиционные гастроли петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Владимира Рецептера. Об этом сообщили ПАИ в службе информации музея.

Наибольший интерес у зрителей пока (по информации на 12:00 11 сентября) вызывает спектакль «Барышня-крестьянка» – сценическое прочтение одной из самых популярных повестей Пушкина, отметили организаторы. Вторую позицию по числу выкупленных или забронированных мест в большом театрально-концертном зале заповедного научно-культурного центра Пушкинского заповедника, где будут проходить все показы, занимает гоголевский «Ревизор», третью – премьерные «Три сестры» по пьесе А. П. Чехова.

В «Михайловском» напомнили, что в нынешней гастрольной афише петербургской труппы 11 названий. Значительная часть – спектакли по произведениям, которые входят в курс русской литературы для учащихся средних и старших классов общеобразовательной школы и учреждений среднего профессионального образования. Все постановки театра «Пушкинская школа» включены в федеральную программу «Пушкинская карта».

Полная афиша гастролей санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» опубликована на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Сентябрь».

Ранее сообщалось, что осенняя выставка урожая «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона…» пройдёт 12 сентября в музее-усадьбе «Михайловское».