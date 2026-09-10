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Осенняя выставка урожая пройдёт в «Михайловском» 12 сентября

Осенняя выставка урожая «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона…» пройдёт 12 сентября в музее-усадьбе «Михайловское». Начало мероприятия запланировано на 14:00, сообщили ПАИ в Пушкинском заповеднике.

Фото: Пушкинский заповедник

По традиции выставку разместят на усадебном огороде «северного» сада Михайловского. Ею сотрудники службы музейных лесов и парков завершат сезон выращивания фруктов, ягод, овощей и зерновых культур, которые в течение лета украшали мемориальные усадьбы Пушкинского заповедника.

В этом году урожай удалось сохранить несмотря на неустойчивую погоду – редкие жаркие дни сменялись дождями, а осень наступила рано и резко. На выставке представят сельскохозяйственные культуры, выращенные на усадебных огородах, связанных с семьями Пушкиных, Ганнибалов, Осиповых и Вульфов.

Гостям также покажут урожай плодовых садов Тригорского. Отдельное место на выставке займет мёд с музейной пасеки. Несмотря на неблагоприятные для пчел погодные условия, насекомым удалось собрать урожай.

Часть растений посетители смогут увидеть непосредственно в том виде, в котором они растут на грядках и в теплицах. Другие продукты уже переработали и заготовили впрок.

Для гостей подготовят традиционное угощение – блюда и продукты, которые в старину были привычны нашим предкам. Кроме того, посетители смогут приобрести выращенные и заготовленные сотрудниками музея овощи, овощные заготовки, мёд с музейной пасеки и яблоки из садов Тригорского.

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