Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Аллею поколений» создадут у Псковского педагогического комплекса

Общественную территорию между торговым комплексом «Гулливер» и Псковским педагогическим комплексом ждёт благоустройство. Она победила в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале на платформе MAX.

Фото из канала Бориса Елкина в MAX

Проект «Аллея поколений» для этой территории разработали активные жители округа № 10. Его представила депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева. Глава Пскова назвал проект важным и долгожданным.

Перед этим Борис Елкин вместе с депутатом Законодательного Собрания Псковской области Юрием Сорокиным и Любовью Николаевой прошлись по объектам округа № 10, где ремонтные работы уже завершены или только планируются. На улице Западной, вблизи домов № 15 и 17, завершён ремонт дорожного проезда и тротуаров – работы выполнены качественно и оперативно.

Власти осмотрели и дорожное покрытие у стоянки напротив торгового центра «Гулливер»: менее чем два года назад здесь уложили асфальт, теперь подъезд и стоянка стали комфортнее для посетителей. Также отремонтирован междворовой проезд на улице Байкова у домов № 11, 13 и 15 – здесь расположено большое количество многоквартирных домов, поэтому важно было обеспечить комфортные условия и для пешеходов, и для водителей.

Отдельно власти обсудили вопросы, касающиеся Псковского педагогического комплекса. Здесь требуется заменить старые окна на стеклопакеты и обновить кресла в актовом зале. В ходе обсуждения пришли к выводу, что в первую очередь необходимо обновить кресла. Глава Пскова дал поручение выделить необходимые средства на эти цели, а в перспективе – предусмотреть финансирование и для замены окон.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



16 сентября 2026

Министр молодёжной политики Псковской области станет гостем «Серебряного дождя»
16 сентября 2026

Специалисты дали рекомендации по защите от клещей
16 сентября 2026

МЧС напоминает псковичам, как себя вести при возможных угрозах безопасности
16 сентября 2026

Полиция в Великих Луках набирает сотрудников
16 сентября 2026

«Большой этнографический диктант» можно будет написать очно и онлайн
16 сентября 2026

Псковский музей презентовал «Событийный календарь» для школьников
16 сентября 2026

Музей в Печорах представил коллекцию старых школьных учебников
16 сентября 2026

Таможенники в Пулково обнаружили 55 кг натуральных волос в багаже пассажирки из Дубая

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...