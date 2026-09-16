«Аллею поколений» создадут у Псковского педагогического комплекса

10:26, 16 сентября 2026, ПАИ

Общественную территорию между торговым комплексом «Гулливер» и Псковским педагогическим комплексом ждёт благоустройство. Она победила в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале на платформе MAX.

Проект «Аллея поколений» для этой территории разработали активные жители округа № 10. Его представила депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева. Глава Пскова назвал проект важным и долгожданным.

Перед этим Борис Елкин вместе с депутатом Законодательного Собрания Псковской области Юрием Сорокиным и Любовью Николаевой прошлись по объектам округа № 10, где ремонтные работы уже завершены или только планируются. На улице Западной, вблизи домов № 15 и 17, завершён ремонт дорожного проезда и тротуаров – работы выполнены качественно и оперативно.

Власти осмотрели и дорожное покрытие у стоянки напротив торгового центра «Гулливер»: менее чем два года назад здесь уложили асфальт, теперь подъезд и стоянка стали комфортнее для посетителей. Также отремонтирован междворовой проезд на улице Байкова у домов № 11, 13 и 15 – здесь расположено большое количество многоквартирных домов, поэтому важно было обеспечить комфортные условия и для пешеходов, и для водителей.

Отдельно власти обсудили вопросы, касающиеся Псковского педагогического комплекса. Здесь требуется заменить старые окна на стеклопакеты и обновить кресла в актовом зале. В ходе обсуждения пришли к выводу, что в первую очередь необходимо обновить кресла. Глава Пскова дал поручение выделить необходимые средства на эти цели, а в перспективе – предусмотреть финансирование и для замены окон.