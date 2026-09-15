Междворовой проезд на улице Байкова отремонтировали в Пскове

17:53, 15 сентября 2026, ПАИ

Междворовой проезд на улице Байкова у домов № 11, 13 и 15 отремонтировали в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале на платформе MAX.

Территорию он осмотрел во время рабочего выезда в округ № 10 вместе с депутатом Законодательного Собрания Псковской области Юрием Сорокиным и депутатом Псковской городской Думы Любовью Николаевой.

«В этом месте расположено большое количество многоквартирных домов, поэтому особенно важно было обеспечить комфортные условия и для пешеходов, и для водителей», – написал Елкин.