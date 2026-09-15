Ремонт проезда на улице Западной завершён в Пскове

17:20, 15 сентября 2026, ПАИ

Ремонт проезда и тротуаров завершили на улице Западной в Пскове вблизи домов № 15 и № 17. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале на платформе MAX.

По его словам, вместе с депутатами Законодательного Собрания Псковской области Юрием Сорокиным и Псковской городской Думы Любовью Николаевой он осмотрел ряд объектов в округе № 10, на которых успешно завершены ремонтные работы или пока только планируется благоустройство. Начали с проезда на улице Западной.

«Здесь завершён ремонт дорожного проезда и тротуаров – работы выполнены качественно и оперативно», – отметил Елкин.

Также участники выезда осмотрели дорожное покрытие у стоянки напротив торгового центра «Гулливер». «Менее чем два года назад здесь уложили асфальт – теперь подъезд и стоянка стали комфортнее для посетителей торгового комплекса», – подчеркнул глава города.