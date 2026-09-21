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Общество

«Мегафон» открыл скорости 5G для всех абонентов

«Мегафон» расширяет цифровые возможности для своих клиентов: оператор запустил набор опций «Мега5G», которые позволяют пользоваться интернетом на скорости 5G, даже если устройство не поддерживает такой стандарт связи, а также там, где сеть пятого поколения пока недоступна. Активировать опции можно на сайте или в личном кабинете мобильного приложения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Фото предоставило ПАО «Мегафон»

При подключении базовой опции «Мега5G» абоненты получают ускорение мобильного интернета в 1,6 раза. Кроме того, клиентам оператора становятся доступны возможности «Мега5G Турбо» – временные активации, увеличивающие скорость в два раза. Это пригодится для проведения прямых эфиров и стримов, участия в онлайн-конференциях, раздачи интернета другим устройствам и скачивания больших файлов из «Облака».

«Развитие пятого поколения связи в России будет поэтапным и во многом зависит от технологической готовности операторов и количества доступных устройств с поддержкой нового стандарта. Нам важно, чтобы преимущества высоких скоростей оценили как можно больше клиентов уже сейчас, в том числе, например, владельцы устройств Apple. «Опции Мега5G» дополняют развитие сети пятого поколения и открывают доступ к её возможностям для каждого абонента», – отметил коммерческий директор «Мегафона» Дмитрий Рудских.

Линейка также пополнилась новой опцией «Мега5G Кино» для любителей видеоконтента, которая даёт ускорение интернета, дополнительные гигабайты и безлимитный доступ к фильмам и сериалам популярных онлайн-кинотеатров. Ранее абонентам стали доступны возможности «Мега5G Город», которые включают ускорение интернета, дополнительные гигабайты и SMS, а также бесплатный доступ к сервису Whoosh с безлимитным трафиком на карты и самокаты.

Реклама. ПАО «Мегафон». ИНН 7812014560, erid: 2W5zFG1iYpy.

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