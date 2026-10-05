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Общество

Наталья Исакова: Форум РИО в Псковской области даст импульс к развитию территорий

IV Форум региональных отделений Российского исторического общества – это импульс для создания новых проектов и развития территорий. Об этом заявила директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Наталья Исакова. Фото: ПАИ

«Форум региональных отделений РИО проводится уже в четвёртый раз. Подобные мероприятия дают возможность обменяться опытом работы и наладить горизонтальные связи между отделениями. В этом году тема форума была посвящена истории малых городов, и у региона есть богатый опыт в этом направлении. Я уверена, что это даст импульс для развития территорий и создания новых проектов», – сказала она.

Особо Наталья Исакова отметила роль пленарного заседания, где заслушали основополагающие доклады в части развития малых городов и реставрационной деятельности. Эта работа продолжилась и на секционных площадках: эксперты обсудили вопросы модернизации музеев как своеобразного центра притяжения туристов, а также различные инфраструктурные проекты. Был представлен опыт Псковского музея-заповедника, музея-заповедника «Изборск», Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и других учреждений культуры, в том числе из других регионов.

«Этот год объявлен Годом единства народов России, и речь также шла о музеях, посвящённых различным народностям, как, например, Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово. И это говорит о важности сохранения идентичности народностей в малых городах», – подчеркнула директор областного госархива.

V Форум региональных отделений Российского исторического общества в следующем году, скорее всего, проведут в другом регионе, но Наталья Исакова отметила, что специалисты Псковской области были бы рады вновь встретиться с коллегами на Псковской земле.

Напомним, IV Форум региональных отделений РИО проходил в Псковской области с 1 по 3 октября. На протяжении трёх дней историки из 20 регионов России обсуждали развитие музеев и культурных пространств малых городов, сохранение объектов культурного наследия, а также роль малых городов в укреплении российской идентичности.

Научная программа была сосредоточена на исторических аспектах темы, включая вопросы идентичности, роль малых городов в Год единства народов России, специфику пограничья и взгляд молодых исследователей.

Мероприятие провели на площадках Пскова и Печор по инициативе руководства РИО и при поддержке правительства региона.

Проведение форума в Псковской области стало результатом рабочего визита председателя правления РИО Руслана Гагкуева в регион, в ходе которого было высказано предложение о проведении на территории области в 2026 году форума Российского исторического общества. Данную инициативу поддержал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

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