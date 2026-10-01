IV Форум Российского исторического общества стартовал в Псковской области

15:15, 01 октября 2026, ПАИ

IV Форум региональных отделений Российского исторического общества (РИО) проходит в Псковской области с 1 по 3 октября. Мероприятие проводится на площадках Пскова и Печор по инициативе руководства РИО и при поддержке правительства региона, передаёт корреспондент ПАИ.

Ключевой темой форума стала проблематика «Малые города в контексте истории и современности России». Центральным вопросом дискуссий заявлена роль малых городов как основы укрепления российской идентичности.

Проведение форума в Псковской области стало результатом рабочего визита председателя правления РИО Руслана Гагкуева в регион, в ходе которого было высказано предложение о проведении на территории области в 2026 году форума Российского исторического общества. Данную инициативу поддержал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«В прошлом году в Москве на заседании под председательством Сергея Евгеньевича Нарышкина предложили провести этот форум в Псковской области. Эту инициативу поддержали, за что огромное спасибо, спасибо за доверие. Уверен, что для всех присутствующих пребывание в нашем регионе будет полезным, интересным и, безусловно, вдохновляющим», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Организаторы рассматривают малые города как опорные точки российской истории, культурной памяти, духовных традиций и территориальной устойчивости. Выбор Псковской области для проведения форума обусловлен возможностью раскрыть заявленную проблематику одновременно в историческом, государственном и практическом измерениях. Печоры при этом служат наглядным примером современного развития малого города на основе бережного освоения историко-культурного наследия.

Программа форума многоуровневая и включает четыре основных блока: официальный, деловой, научный и культурно-просветительский. Официальная часть предполагает мероприятия с участием руководства РИО, представителей правительства Псковской области и приглашённых лиц федерального уровня.

В рамках деловой программы запланированы круглые столы о роли малых городов в укреплении идентичности, совещание руководителей отделений Российского исторического общества, рабочие встречи по межрегиональным проектам и обмен опытом между региональными отделениями общества.

Научная программа сосредоточена на исторических аспектах темы, включая вопросы идентичности, роль малых городов в Год единства народов России, специфику приграничья и взгляд молодых исследователей.

Культурно-просветительская часть призвана показать участникам на местности механизмы, о которых говорится в докладах. Для этого предусмотрены обзорные маршруты по Пскову и Печорам, знакомство с городской средой и посещение Фестиваля монастырской кухни «Архондарик».

1 октября в рамках форума проходит пленарное заседание, главная тема которого – «Малые города в контексте истории и современности России». Модератором заседания выступает председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев.

В заседании принимают участие представители региональных отделений РИО, фонда «История Отечества», высших учебных заведений России, регионального отделения РИО в Псковской области, а также руководители музеев малых городов России.