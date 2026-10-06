ФК «Псков» выиграл в первом стыковом матче за выход в финальный турнир Третьей лиги
Футболисты клуба «Псков» на выезде обыграли петербургскую «Звезду» со счётом 1:0 в выездной встрече двухматчевого противостояния команд за выход в финал Третьей лиги. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Единственный гол в этом матче забил полузащитник псковской команды Михаил Васильев.
Ответная игра пройдёт 17 октября на стадионе «Машиностроитель» и начнётся в 17:00.
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