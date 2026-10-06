ФК «Псков» выиграл в первом стыковом матче за выход в финальный турнир Третьей лиги

09:49, 06 октября 2026, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» на выезде обыграли петербургскую «Звезду» со счётом 1:0 в выездной встрече двухматчевого противостояния команд за выход в финал Третьей лиги. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник псковской команды Михаил Васильев.

Ответная игра пройдёт 17 октября на стадионе «Машиностроитель» и начнётся в 17:00.