Ночная хоккейная лига Псковской области стартовала с двух разгромных побед

12:26, 05 октября 2026, ПАИ

Региональный чемпионат Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Псковской области в дивизионе «Любитель 40+» стартовал с двух разгромных побед. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В матче – открытии турнира печорская «Евро-Керамика» крупно обыграла псковских «Барсов» – 9:1. В свою очередь «Красный город» из Красногородска разгромил псковский «Легион» – 15:0.

Ближайшая встреча запланирована 10 октября – «Барсы» сыграют с «Красным городом».

В новом сезоне НХЛ в дивизионе «Любитель 40+» выступают шесть команд: «Красный город» (Красногородск), «Аванта-Псков», печорская «Евро-Керамика», псковские «Барсы», великолукская «Чайка» и псковский «Легион». По сравнению с прошлым сезоном лигу покинули «Родина» и «Гвардия».