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Общество

В Псково-Печерском монастыре отметили высокую оценку гостей фестиваля «Архондарик»

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» в Печорах получил добрые отзывы участников и гостей, которые отметили масштаб мероприятия и гостеприимство организаторов. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал благочинный Псково-Печерского монастыря отец Прохор.

Иеромонах Прохор. Фото: Псково-Печерская духовная семинария

«Отклики участников были самыми добрыми», – сказал он. По словам благочинного, сёстры Свято-Елисаветинского монастыря из Минска благодарили организаторов и митрополита Псковского и Порховского Матфея, отмечая, что пространство фестиваля их порадовало и удивило. Представлявший Калужскую митрополию отец Фотий также высоко оценил масштаб мероприятия и оказанный ему приём.

За несколько дней фестиваль посетили около 20 тысяч человек, в том числе глава региона и почётные гости. Отец Прохор отметил, что подобные мероприятия помогают привлекать в Печоры туристов и паломников, в том числе молодёжь, и оживляют жизнь вокруг обители.

Фото: ПАИ

«Безусловно, фестиваль внесёт и уже внёс существенный вклад в развитие Печорского района. Такое мероприятие помогает привлекать туристов, паломников, особенно в межсезонье», – подчеркнул благочинный.

Он напомнил, что в последние годы благодаря государственной поддержке и трудам митрополита Тихона (Шевкунова) к 550-летию монастыря в развитие города и обители были вложены значительные средства. По его словам, для дальнейшего развития экономики и увеличения числа паломников необходимы события, привлекающие людей.

Для монастыря фестиваль стал возможностью представить не только свою историю, но и традицию гостеприимства, а для епархии – получить миссионерский опыт через культуру, трапезу и общение, отметил отец Прохор. По приведённым им свидетельствам очевидцев, один из посетителей после разговора со священником решил принять крещение.

Участники фестиваля знакомили гостей с продукцией своих обителей. Так, представительницы Арсеньевской монашеской общины из Владивостокской епархии привезли дальневосточные продукты – шоколад с морской капустой, кедровые орехи, чай и рыбные пельмени. Представители подворья рассказывали о своих товарах, делились секретами производства и планами на следующий фестиваль.

«Уверен, что «Архондарик» однозначно станет доброй традицией на Псковской земле. И мы постараемся, чтобы уже в следующем году он открыл ещё больше граней монашеской жизни», – заключил отец Прохор.

Мероприятие проходило при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.

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