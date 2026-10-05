Благодать на вкус: как первый «Архондарик» прошёл в Печорах и что о нём сказали гости из разных городов

20:50, 05 октября 2026, ПАИ

Осень на Псковской земле умеет дарить подарки. С 2 по 4 октября древние Печоры у стен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря стали настоящим центром притяжения тысяч гостей – не только из Псковской области, но и из Санкт-Петербурга, Красноярска, Минска и других городов. Здесь впервые прошёл фестиваль монастырской кухни «Архондарик».

Площадь Победы на три дня превратилась в большое ярмарочное и просветительское пространство. Греческое слово «архондарик» обозначает монастырскую приёмную комнату для гостей – место, где каждого странника встречают с искренней радостью, усаживают за стол, угощают и окружают молитвенной заботой. Именно эта идея православного гостеприимства и духовного единства стала сердцем мероприятия.

Фестиваль объединил подворья 13 монастырей: шесть из них представляли Псковскую митрополию, а представители ещё семи приехали из самых разных уголков России и Белоруссии – от Минска и Казани до Ессентуков и далёкого Приморья.

Главный символ – объединяющий чан и хлеб старцев

Особым, кульминационным моментом фестиваля стало приготовление монастырской похлёбки в гигантском чане объёмом 5 000 литров. Чтобы порадовать всех гостей, костёр под ним развели ещё в три часа ночи и к двум часам дня в субботу на площади раздали 2 700 литров горячей ароматной похлёбки. Как отметил протоиерей Андрей Вахрушев, «чан – это символ единства»: «Представляете, сколько людей подойдёт, и из единого чана мы каждому предложим порцию этой сытной монастырской похлёбки».

Ещё одним глубоким духовно-культурным моментом фестиваля стал монастырский хлеб. Его выпекали по старинным технологиям в той самой печи, где пекли хлеб старцы, описанные в книге митрополита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые».



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ











































































































Кулинарные секреты, уха и «святая еда»

Кулинарные ряды фестиваля буквально благоухали. На площадке «Открытая кухня» повара проводили регулярные мастер-классы, раскрывая секреты постных и праздничных блюд. Каждые 40 минут гостей учили печь правильный слоёный пирог с капустой и запекать тыкву с орехами и чёрной смородиной.

В павильонах подворий угощали наваристыми щами, свежей монастырской ухой, картофелем по-монастырски, супом-пюре из белых грибов, а также нежнейшими рогаликами с лимоном, соленьями и травяным чаем.

Гости с удивлением замечали, насколько простой и одновременно невероятно вкусной может быть такая пища. Дина Ихина из Санкт-Петербурга поделилась трогательной историей о том, как еда объединила её семью:

– Дети с аппетитом ели блюда, которые дома обычно отказывались пробовать. Старший говорил: «Ну, это же святая еда», – и он прав. Во всём, что происходило вокруг, была невероятная благодать. А сколько чудесных совпадений и встреч!

Погода как подарок и атмосфера тихой радости

На удивление, октябрьские холода уступили место ласковому солнцу, прогревшему воздух до совсем не осенних +18 градусов.

Фотограф из Печор Валерия Секретарёва отметила, что даже погода благоволила празднику, будто специально придержав осеннюю слякоть:

– Массово, вкусно и солнечно. Хочется с благодарностью смотреть фото, с теплотой смаковать прошедшее и с надеждой ждать следующего года.

А член Всероссийского объединения церковных фотографов Татьяна Савраева посоветовала обязательно внести Печоры в список обязательных поездок:

– Обязательно поезжайте напитать душу и порадовать глаз.

Гармония монастырских стен, золотой листвы и звуков духовной музыки создавала удивительное чувство умиротворения, которое объединяло совершенно разных людей – от паломников до молодёжи. В социальных сетях молодые гости в один голос отмечали:

– Вайбово встретить осень – значит обязательно побывать на фестивале «Архондарик».



Фото: скриншоты страниц Валерии Секретарёвой и Татьяны Савраевой в социальной сети «ВКонтакте»



Фото: скриншоты страниц Валерии Секретарёвой и Татьяны Савраевой в социальной сети «ВКонтакте»



Культура, ремёсла и неожиданные встречи

«Архондарик» показал, что православие – это живая, богатая и объединяющая культура. Помимо кухни, программа радовала лекциями о традициях сервировки стола, истории пряных трав, символике цветов в храме и церковных облачениях. В ярмарочных рядах ремесленники со всей Псковской области и других регионов предлагали гостям авторские изделия.

Ремесленники Валентин и Екатерина Пигусовы, привёзшие из своего дома столярные изделия, рассказали о духе мастерового братолюбия:

– Выехали из дома в 03:30, чтобы успеть разместиться. Познакомились с новыми людьми и мастерами разных ремёсел. В следующем году мы снова планируем сюда попасть.

На сцене выступали Псковский русский народный хор, ансамбль «Сказ», группа «Гайтан» и Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря. Не обошлось и без маленьких рождественско-осенних чудес. В один из дней среди гостей появился иеромонах Фотий – победитель четвёртого сезона шоу «Голос».

– Сегодня, случайно увидев приглашённого гостя фестиваля – иеромонаха Фотия, я пригласила его на концерт органной музыки в кирху, и он просто пришёл, – с восторгом рассказывает Дина Ихина. – Оказывается, отец Фотий проходил стажировку по классу органа. Я ещё не встречала людей такой кротости. От всего сердца благодарим всех организаторов, участников и благодетелей фестиваля! Вдохновились, наполнились впечатлениями и насытились, конечно.

Главное открытие уходящего года

Фестиваль «Архондарик» стал настоящим открытием не только для жителей Псковской области, но и для паломников и туристов со всей страны.

Наталья Рукосуева из Красноярска, узнавшая о фестивале уже по пути в Псковскую область, написала:

– Вкусно и творчески! Город уютный. В монастыре красота, а для горожан – осеннее тёплое мероприятие, плюс 18 градусов.

А Лариса Семёнова из Минска назвала фестиваль главным осенним событием:

– Осень радует и погодой, и интересными событиями. Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» в Печорах стал открытием этого уходящего года. Много солнца, разнообразных активностей, отличного настроения, вкусной еды, хорошей музыки и песен.



Фото: скриншоты страниц Натальи Рукосуевой и Ларисы Семёновой в социальной сети «ВКонтакте»



Фото: скриншоты страниц Натальи Рукосуевой и Ларисы Семёновой в социальной сети «ВКонтакте»



Первый «Архондарик» в Печорах завершился, но оставил в сердцах его гостей глубокий светлый след. Он доказал, что православные традиции, вкусно приготовленная трапеза и душевное общение способны соединяться в единый праздник, дарящий чувство единства, радости и надежды. И организаторы, и гости единодушны: фестиваль обязательно должен стать ежегодным!