Праздник нового урожая впервые прошёл в Печорском районе

12:44, 06 октября 2026, ПАИ

Праздник нового урожая впервые прошёл в деревне Залавье Печорского района. Мероприятие посвятили началу сезона переработки яблок, выращенных в Псковской области. Гостей учили мочить фрукты по старинным рецептам, делать косметику из натуральных материалов и не только, сообщили в сюжете телеканала «Первый Псковский».

На мастер-классе по мочению яблок участникам рассказали о традиционном русском способе заготовки на зиму.

«Для того чтобы замочить традиционным способом яблоки, мы кладём в литровую баночку приправу. Приправа какая есть под рукой, но желательно, чтобы это были зелень, смородиновый, вишнёвый лист, и можно даже брусничку кинуть, перец и гвоздику», – рассказали на мастер-классе.

Затем в банку кладут яблоки – лучше целиком. Добавляют соль, сахар и воду комнатной температуры. Каждый участник уносил такую баночку с собой.

«Меня удивил масштаб праздника. Очень много посетителей, классное пространство, много конкурсов, организация – высший пилотаж», – поделилась впечатлениями гостья Праздника нового урожая Лидия Иваницкая.

«Праздник нового урожая – для всей семьи. Много семей приехало. Мы отмечаем в целом сезон сбора яблок. В нашем случае мы уже в этом году активно поработали и отжали больше 200 тысяч литров сока, планируем сделать всего порядка 350 тысяч литров. То есть 130 тысяч литров сока нам предстоит ещё получить», – рассказал организатор праздника, основатель и генеральный директор компании Levrana Леонид Леврана.

На празднике также организовали живой отжим яблок и рассказали о сортах яблок, которые растут в Псковской области: какие бывают, чем хороши и что из них можно сделать. По словам организаторов, промышленный пресс перерабатывает три тонны яблок в час.

Для детей работала косметическая зона, где из местных яблок учили делать натуральные средства для ухода.

«Я делаю спрей для волос. Я сделала уже пену для ванн. И наверное, ещё одну пену для ванны сделаю», – поделилась юная участница фестиваля Стефания Иваницкая.

Гости отметили атмосферу праздника. «Всё очень здорово, погода замечательная, солнечная, здесь весело. Дети успели поделать пену для ванны, мы впервые замочили яблоки», – подчеркнула гостья Ирина Речкова.

Участники фестиваля отметили, что хорошее настроение и банка мочёных яблок стали главными сувенирами праздника. Кроме того, для гостей провели экскурсии по производству: они увидели, как идёт переработка яблок, и ознакомились с технологиями. Организаторы обещают сделать праздник ежегодным.