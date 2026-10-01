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Мочение яблок, изготовление косметики и народные игры: Праздник нового урожая впервые пройдёт в Псковской области

Праздник нового урожая – семейное мероприятие, посвящённое началу сезона переработки яблок, – впервые состоится в Псковской области 3 октября. Гостей ждёт демонстрация промышленного производства сока, мастер-классы по мочению яблок и изготовлению косметики, народные игры и вечерняя программа с диджеем, рассказал организатор праздника, основатель и генеральный директор компании Levrana Леонид Леврана в эфире программы «Утро на Великой» телеканала «Первый Псковский».

Фото: ПАИ

«Осенью созревают яблоки, мы будем давить сок, так что все желающие смогут своими глазами увидеть, как происходит этот процесс. Будет много активностей для детей, мастер-классов», – отметил Леонид Леврана.

Праздник пройдет в деревне Залавье, недалеко от Изборска. Начало дневной программы запланировано на 14:00, она продлится до 18:00. С 18:00 начнется вечерняя программа с музыкой и танцами. Вход на мероприятие бесплатный.

Организаторы подготовили несколько зон с активностями. Гости смогут увидеть, как работает промышленный пресс для яблок, и узнать, сколько сока можно получить из собранного урожая.

«Вряд ли кто-то вообще видел, как давят сок. Три тонны яблок в час перерабатываются в сок. Это не какая-то маленькая соковыжималка, а огромный пресс, масштабное производство, сок льется прямо, можно сказать, рекой», – добавил Леонид Леврана.

Фото: ПАИ

Для детей и взрослых предусмотрены мастер-классы. Технологи из Санкт-Петербурга проведут занятия по изготовлению косметических средств на основе яблок. Также организаторы планируют впервые провести мастер-класс по мочению яблок – традиционному русскому способу заготовки фруктов на зиму.

«Самое интересное, а для меня волнительное, мы будем делать мастер-класс по мочению яблок. Это такая традиционная русская история, кулинарная. Когда заготавливали на зиму яблоки, их погружали в специальный рассол. Вот и мы вместе будем делать это в субботу», – рассказал Леонид Леврана.

По его словам, главная цель праздника – познакомить гостей с производством и показать, что можно делать из яблок.

«Будет много мероприятий, например, перетягивание каната, вылов яблок из воды. Везде будут мини-конкурсы. Мы подготовили жетоны, которые потом можно будет обменять на часть продукции. Задумка – не просто прийти посмотреть, а поучаствовать и что-то сделать своими руками», – пояснил организатор.

Мероприятие рассчитано на семьи с детьми и молодёжь. Сам организатор признался, что приедет на праздник со своей семьей.

Фото: ПАИ

Праздник нового урожая проводится впервые. Производство Леонида Левраны было запущено в 2024 году, и организатор решил создать традиционное осеннее мероприятие, связанное с яблоками.

«Такая история не нова, все так делают. Недавно в соседнем регионе был праздник капусты. У нас всё-таки производство связано с яблоками, поэтому нужно популяризировать именно эту историю», – сказал Леонид Леврана.

Он добавил, что в будущем хотел бы сделать мочение яблок традиционным осенним праздником и даже установить рекорд по объему заготовок.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте LeonidLevrana.ru. Регистрация желательна, но не обязательна – гости могут просто приехать на производство в день праздника.

Леонид Леврана признался, что волнуется перед мероприятием, но надеется, что всё пройдет хорошо.

«Хочется сделать так, чтобы люди получили эмоции. Ведь самое главное – это положительные эмоции. Думаю, всё должно пройти хорошо», – заключил Леонид Леврана.

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