Мочение яблок, изготовление косметики и народные игры: Праздник нового урожая впервые пройдёт в Псковской области

15:33, 01 октября 2026, ПАИ

Праздник нового урожая – семейное мероприятие, посвящённое началу сезона переработки яблок, – впервые состоится в Псковской области 3 октября. Гостей ждёт демонстрация промышленного производства сока, мастер-классы по мочению яблок и изготовлению косметики, народные игры и вечерняя программа с диджеем, рассказал организатор праздника, основатель и генеральный директор компании Levrana Леонид Леврана в эфире программы «Утро на Великой» телеканала «Первый Псковский».

«Осенью созревают яблоки, мы будем давить сок, так что все желающие смогут своими глазами увидеть, как происходит этот процесс. Будет много активностей для детей, мастер-классов», – отметил Леонид Леврана.

Праздник пройдет в деревне Залавье, недалеко от Изборска. Начало дневной программы запланировано на 14:00, она продлится до 18:00. С 18:00 начнется вечерняя программа с музыкой и танцами. Вход на мероприятие бесплатный.

Организаторы подготовили несколько зон с активностями. Гости смогут увидеть, как работает промышленный пресс для яблок, и узнать, сколько сока можно получить из собранного урожая.

«Вряд ли кто-то вообще видел, как давят сок. Три тонны яблок в час перерабатываются в сок. Это не какая-то маленькая соковыжималка, а огромный пресс, масштабное производство, сок льется прямо, можно сказать, рекой», – добавил Леонид Леврана.

Для детей и взрослых предусмотрены мастер-классы. Технологи из Санкт-Петербурга проведут занятия по изготовлению косметических средств на основе яблок. Также организаторы планируют впервые провести мастер-класс по мочению яблок – традиционному русскому способу заготовки фруктов на зиму.

«Самое интересное, а для меня волнительное, мы будем делать мастер-класс по мочению яблок. Это такая традиционная русская история, кулинарная. Когда заготавливали на зиму яблоки, их погружали в специальный рассол. Вот и мы вместе будем делать это в субботу», – рассказал Леонид Леврана.

По его словам, главная цель праздника – познакомить гостей с производством и показать, что можно делать из яблок.

«Будет много мероприятий, например, перетягивание каната, вылов яблок из воды. Везде будут мини-конкурсы. Мы подготовили жетоны, которые потом можно будет обменять на часть продукции. Задумка – не просто прийти посмотреть, а поучаствовать и что-то сделать своими руками», – пояснил организатор.

Мероприятие рассчитано на семьи с детьми и молодёжь. Сам организатор признался, что приедет на праздник со своей семьей.

Праздник нового урожая проводится впервые. Производство Леонида Левраны было запущено в 2024 году, и организатор решил создать традиционное осеннее мероприятие, связанное с яблоками.

«Такая история не нова, все так делают. Недавно в соседнем регионе был праздник капусты. У нас всё-таки производство связано с яблоками, поэтому нужно популяризировать именно эту историю», – сказал Леонид Леврана.

Он добавил, что в будущем хотел бы сделать мочение яблок традиционным осенним праздником и даже установить рекорд по объему заготовок.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте LeonidLevrana.ru. Регистрация желательна, но не обязательна – гости могут просто приехать на производство в день праздника.

Леонид Леврана признался, что волнуется перед мероприятием, но надеется, что всё пройдет хорошо.

«Хочется сделать так, чтобы люди получили эмоции. Ведь самое главное – это положительные эмоции. Думаю, всё должно пройти хорошо», – заключил Леонид Леврана.