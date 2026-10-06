Пропавшего в августе островича нашли живым
Пропавшего в Островском районе 34-летнего мужчину нашли живым, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.
«Найден, жив. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, 24 августа мужчина ушёл из дома в деревне Заборовье и не вернулся.
Ранее сообщалось, что в Пскове разыскивают 47-летнего Андрея Соловьёва, местонахождение которого неизвестно с 19 июля.
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