Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области с 25 октября

12:21, 07 октября 2026, ПАИ

Расписание движения пригородных поездов изменится с 25 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Поезд № 6724/6723 Псков-Пассажирский – Великие Луки будет отправляться со станции Псков-Пассажирский в 17:25. Время прибытия остаётся прежним.

Поезд № 6651 Морино – Дно стартует из Морино в 06:56 и прибудет на станцию Дно в 07:30. Обратный состав № 6652 Дно – Морино выйдет в 06:11 и окажется в Морино в 06:46.

Поезд № 6657 Дно – Псков-Пассажирский отправится из Дно в 08:25, прибытие – по действующему расписанию.

Состав № 6512 Новосокольники – Дно покинет Новосокольники в 14:50 и прибудет в Дно в 19:08. Поезд № 6515 Дно – Новосокольники отправится в 13:37 и достигнет конечной в 18:22. Встречный № 6516 Новосокольники – Дно выйдет в 08:55 и прибудет в Дно в 13:25.

Поезд № 6953 Оредеж – Дно отправится из Оредежа в 09:52 и прибудет в Дно в 12:55. Обратный № 6954 Дно – Оредеж стартует в 16:37 и прибудет в Оредеж в 19:56.