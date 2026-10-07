Палкинский округ первым в регионе получил паспорт готовности к отопительному сезону

18:18, 07 октября 2026, ПАИ

Палкинский округ стал первым в Псковской области муниципалитетом, получившим паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщила временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Николаева в своём канале в мессенджере MAX.

«Наши котельные, тепловые сети и жилой фонд на 100 % готовы к любым капризам зимней погоды и прошли все проверки Ростехнадзора», – подчеркнула она.

Анна Николаева также поблагодарила специалистов Палкинской ПМК и управляющую компанию «Радуга» за качественную опрессовку, ремонт и круглосуточную работу в объектах, а сотрудников администрации округа – за чёткий контроль и своевременное оформление всей документации.

Кроме того, она выразила благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и правительству региона за поддержку и внимание к модернизации системы ЖКХ муниципалитета.

«Отопительный сезон уже стартовал – подача тепла осуществляется в жилые дома и учреждения. Пусть новый сезон пройдёт в спокойном, рабочем, безаварийном режиме!» – заключила Анна Николаева.