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Общество

Палкинский округ первым в регионе получил паспорт готовности к отопительному сезону

Палкинский округ стал первым в Псковской области муниципалитетом, получившим паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщила временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Николаева в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее из канала Анны Николаевой в мессенджере MAX

«Наши котельные, тепловые сети и жилой фонд на 100 % готовы к любым капризам зимней погоды и прошли все проверки Ростехнадзора», – подчеркнула она.

Анна Николаева также поблагодарила специалистов Палкинской ПМК и управляющую компанию «Радуга» за качественную опрессовку, ремонт и круглосуточную работу в объектах, а сотрудников администрации округа – за чёткий контроль и своевременное оформление всей документации.

Кроме того, она выразила благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и правительству региона за поддержку и внимание к модернизации системы ЖКХ муниципалитета.

«Отопительный сезон уже стартовал – подача тепла осуществляется в жилые дома и учреждения. Пусть новый сезон пройдёт в спокойном, рабочем, безаварийном режиме!» – заключила Анна Николаева.

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