Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Отопительный сезон в трёх районах Псковской области начнётся с 1 октября

Отопительный сезон в Себежском районе стартует с 1 октября. Об этом сообщил глава муниципалитета Виктор Егоров в своём канале в MAX.

Фото: ПАИ

Тепло начнёт поступать в многоквартирные дома, а также в учреждения, организации и на предприятия.

Жителей района просят не оставлять без внимания случаи, когда батареи остаются холодными, и обращаться напрямую в управляющую компанию или в администрацию округа.

Также с 1 октября на территории Пыталовского района стартует отопительный период. Подача теплоносителя в системы теплоснабжения будет осуществляться в плановом, поэтапном режиме. В первую очередь к системе теплоснабжения будут подключаться детские сады, школы и другие социальные объекты, сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева.

Подключение жилых домов занимает несколько дней. После того как теплоноситель поступит в дом, батареи не станут горячими мгновенно — процесс нагрева будет постепенным и займёт, в зависимости от ситуации, от нескольких часов до нескольких суток.

Глава Локнянского муниципального округа рассказал, что тепло в дома жителей района начнут давать с 1 октября.

«К отопительному сезону готовились всё лето. Проведён ремонт участков теплотрасс и оборудования на котельных в Локне, Крестилово и Прискухе. Эта работа необходима, чтобы в холодные месяцы система работала максимально стабильно. При этом в течение октября предстоит завершить ещё ряд мероприятий на тепловых сетях в Локне и Крестилово. О работе бригад и возможных временных ограничениях будем дополнительно информировать жителей», - отметил Иван Белугин.

В Плюсском и Усвятском районах отопительный сезон также начнётся с 1 октября.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



30 сентября 2026

Здание библиотеки ремонтируют в Локнянском районе
30 сентября 2026

Детскую площадку «Дружный дворик» открыли в деревне Тямша
30 сентября 2026

Отопительный сезон в трёх районах Псковской области начнётся с 1 октября
30 сентября 2026

30 сентября в России отмечается День воссоединения новых регионов с РФ
30 сентября 2026

Как собрать полезный перекус для школьника, расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове
29 сентября 2026

Семья Кирея из Опочецкого района стала абсолютным победителем игры «Семейная зарница»
29 сентября 2026

Губернатор Псковской области поручил проанализировать рост детского травматизма на дорогах
29 сентября 2026

Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области 30 сентября

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...