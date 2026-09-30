Отопительный сезон в трёх районах Псковской области начнётся с 1 октября

07:30, 30 сентября 2026, ПАИ

Отопительный сезон в Себежском районе стартует с 1 октября. Об этом сообщил глава муниципалитета Виктор Егоров в своём канале в MAX.

Тепло начнёт поступать в многоквартирные дома, а также в учреждения, организации и на предприятия.

Жителей района просят не оставлять без внимания случаи, когда батареи остаются холодными, и обращаться напрямую в управляющую компанию или в администрацию округа.

Также с 1 октября на территории Пыталовского района стартует отопительный период. Подача теплоносителя в системы теплоснабжения будет осуществляться в плановом, поэтапном режиме. В первую очередь к системе теплоснабжения будут подключаться детские сады, школы и другие социальные объекты, сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева.

Подключение жилых домов занимает несколько дней. После того как теплоноситель поступит в дом, батареи не станут горячими мгновенно — процесс нагрева будет постепенным и займёт, в зависимости от ситуации, от нескольких часов до нескольких суток.

Глава Локнянского муниципального округа рассказал, что тепло в дома жителей района начнут давать с 1 октября.

«К отопительному сезону готовились всё лето. Проведён ремонт участков теплотрасс и оборудования на котельных в Локне, Крестилово и Прискухе. Эта работа необходима, чтобы в холодные месяцы система работала максимально стабильно. При этом в течение октября предстоит завершить ещё ряд мероприятий на тепловых сетях в Локне и Крестилово. О работе бригад и возможных временных ограничениях будем дополнительно информировать жителей», - отметил Иван Белугин.

В Плюсском и Усвятском районах отопительный сезон также начнётся с 1 октября.