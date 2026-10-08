День памяти Сергия Радонежского отмечают 8 октября

08:19, 08 октября 2026, ПАИ

Память преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых русских святых, чтят православные верующие 8 октября. Он был основателем Троицкого монастыря, из которого выросла Троице-Сергиева лавра, пишут «Известия».

Сергий Радонежский, в миру Варфоломей, родился близ Ростова Великого. Детство будущего святого прошло сначала на ростовской земле, а позднее – в Радонеже. Уже в юности он стремился к монашеской жизни, однако до смерти родителей оставался рядом с ними. После их кончины он вместе со старшим братом Стефаном ушёл в леса недалеко от Радонежа. Там братья соорудили келью и небольшую деревянную церковь во имя Живоначальной Троицы.

К середине XIV века вокруг Сергия собралась большая монашеская община, и братия попросила его возглавить обитель. В 1354 году он принял священнический сан и стал игуменом Троицкого монастыря. Со временем монастырь стал известен далеко за пределами Радонежа, став крупным духовным центром Северо-Восточной Руси.

Ученики Сергия продолжали его дело. Они уходили в другие русские земли, создавали там десятки монастырей и распространяли сложившуюся в Троицкой обители монашескую традицию. К последним годам жизни Сергия Радонежского церковное предание относит одно из самых известных событий его жития – явление Богородицы. Считается, что это произошло около 1385 года.

В 1422 году состоялось обретение мощей Сергия Радонежского, а над местом погребения возвели белокаменный Троицкий собор. С этим храмом связана и знаменитая «Троица» Андрея Рублева, созданная для его иконостаса. Позднее Троицкий монастырь стал Троице-Сергиевой лаврой.

На Руси 8 октября крестьяне рубили и квасили капусту. Поэтому в народном календаре день почитания святого получил названия Сергей Капустник. Этот день был связан и с рядом суеверий и запретов, главный из которых касался ссор и ругани, особенно во время засолки капусты.

Но для православных верующих 8 октября прежде всего оставалось днём памяти Сергия Радонежского, поэтому утром предки отправлялись в храмы, где совершались богослужения в честь преподобного.

Считалось, что первый снег 8 октября означал, что настоящая зима придёт к Михайлову дню, 21 ноября. А если днём стояла ясная и хорошая погода, то тепло должно было продержаться ещё около трёх недель.