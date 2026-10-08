Гадюки в средней полосе России впадут в спячку на две недели позже

08:35, 08 октября 2026, ПАИ

Гадюки впадут в спячку в средней полосе России на одну-две недели позже. Так происходит из-за аномально тёплой осени, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.

Дмитрий Сафонов уточнил, что змеи уже сейчас готовятся к зимовке, риск встречи с гадюкой сохраняется примерно до конца октября – начала ноября. В этом году из-за аномального тепла сроки немного сдвигаются. В целом змеи отправляются на зимовку при понижении температуры днём ниже плюс десяти градусов.

При этом специалист уточнил, что подготовка к зимовке не делает гадюк агрессивными. В основном они нападают только в целях самозащиты, но в местах их обитания всё же стоит носить плотную, высокую, прорезиненную обувь.